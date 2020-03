PSG : Kroos à Paris, le deal fait saliver le Qatar

Dans : PSG.

A la recherche de renfort au milieu de terrain dans l’optique du mercato, le PSG a un œil très attentif à la situation de Toni Kroos, loin d’être indiscutable au Real Madrid.

En s’offrant Idrissa Gueye et Ander Herrera l’été dernier, le Paris Saint-Germain pensait avoir comblé un mal récurrent de son effectif, à savoir le manque de concurrence dans le secteur du milieu de terrain. Il n’en est finalement rien puisque les doutes entourent toujours le réel niveau du Sénégalais tandis que l’Espagnol s’est abonné à l’infirmerie du PSG. C’est précisément pour ces deux raisons que Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi sont à la recherche d’un milieu de terrain supplémentaire dans l’optique du prochain mercato. Et à en croire les informations récoltées par le média espagnol Diario-Madridista, le profil de Toni Kroos plaît énormément en interne.

Lié au Real Madrid jusqu’en juin 2023, l’international allemand n’est toutefois pas un titulaire indiscutable de Zinedine Zidane dans la capitale espagnole. Le maestro historique de la sélection allemande était notamment remplaçant pour le choc de Ligue des Champions contre Manchester City, ce qui a alerté plusieurs clubs. Son ancienne écurie, le Bayern Munich, est notamment sur les rangs, tout comme Manchester United en Angleterre… et donc le Paris Saint-Germain. Reste que le Real Madrid n’a nullement l’intention de brader un joueur possédant encore trois ans de contrat, et dont la clause libératoire est fixée à 500 ME. Il faudrait donc un sacré concours de circonstances pour voir Toni Kroos débarquer en Ligue 1 mais au vu de la puissance financière du PSG et des choix parfois étranges du Real Madrid en période de mercato, rien n’est impossible…