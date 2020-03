PSG : 100ME le SMS, le Qatar prêt à payer

Dans : PSG.

Le mercato estival 2020 ne va pas se limiter aux éventuels dossier Mbappé et Neymar pour le PSG. Le nom de Milinkovic-Savic revient à la Une ce samedi.

Même si le calendrier de Serie A est devenu fou compte tenu des reports des matches suite à l’épidémie de coronavirus qui frappe brutalement l’Italie, c’est bien la Lazio qui est pour l’instant le leader devant la Juventus et l’Inter. Et au sein de l’effectif du club romain, un joueur a tapé dans l’œil de Leonardo et du Paris Saint-Germain, il s’agit bien évidemment de Sergej Milinkovic-Savic, le milieu serbe dont le nom a déjà circulé du côté du PSG lors du dernier mercato estival. Et les performances de Sergej Milinkovic-Savic depuis le début de la saison renforcent évidemment l’intérêt du club de la capitale, d’autant plus que l’international serbe a un vrai rôle de patron sur le terrain, ce qui est parfois considéré comme un point faible du Paris Saint-Germain.

Seul problème, mais de taille, le prix de Sergej Milinkovic-Savic. Ce samedi, la Gazzetta dello Sport affirme que parmi les clubs qui suivent de près le joueur de la Lazio, le Paris SG est désormais en mesure de payer les 100ME réclamés par les dirigeants romains. L’été dernier, Leonardo ne voulait pas envisager un prix aussi important pour le milieu de terrain de 25 ans, mais les prestations de ce dernier en Serie A auraient fait changer d’avis le directeur sportif brésilien du PSG. Et des contacts auraient même déjà été noués entre les deux parties afin de savoir si Sergej Milinkovic-Savic est intéressé par un transfert au Paris Saint-Germain l’été prochain. La Lazio étant en position de force dans ce dossier, puisque le milieu de terrain est sous contrat jusqu’en 2024, Nasser Al-Khelaifi ne doit pas s’attendre à un prix au rabais. Le feuilleton SMS peut commencer.