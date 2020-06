PSG : Coup de tonnerre, des dizaines de millions économisés ?

Dans : PSG.

Le PSG n'aura peut-être pas à recruter un nouveau défenseur central cet été. Explications.

Comme celui d’Edinson Cavani, le départ de Thiago Silva ne fait plus guère de doute. La seule négociation qui aura lieu, ce sera pour porter le contrat du Brésilien pour deux mois de plus, histoire qu’il termine cette saison décalée par le Coronavirus. Pour le reste, une place se libérera au PSG, et il n’est pas dit que Leonardo ait le feu vert de Nasser Al-Khelaïfi pour dépenser des sommes folles. Surtout qu’une solution interne se présente, au moment où les dirigeants n’y croyaient plus. Tanguy Kouassi, dragué par Leipzig notamment mais aussi par le Milan AC, était annoncé sur le départ faute d’un accord avec le Paris SG. Mais ces dernières heures, tout a changé et Le Parisien révèle ainsi que le jeune défenseur central, très à son avantage lors de ses apparitions cette saison, préfère rester à Paris. Son entourage doit désormais renouer le contact avec Leonardo pour boucler son contrat avant le 30 juin.

Actuellement stagiaire, Kouassi a ses exigences, mais ce penchant pour le PSG devrait permettre d’accélérer à tous les niveaux. Et ce dimanche, le défenseur central aura 18 ans, permettant ainsi à ses agents de toucher une commission en cas de signature d’un nouveau contrat, ce qui n’est bien évidemment pas anodin. Mais le défenseur central, qui souhaite des garanties sportives, pourrait aussi être rassuré si jamais le PSG s’accordait à ne pas recruter un nouveau « monstre » à son poste. Avec Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Kehrer et donc Kouassi, le Paris SG pourrait se dire qu’il a finalement de quoi faire, et effectuer ainsi une belle économie. Car pour se payer des joueurs comme Kalidou Koulibaly, ce sont des montants aux alentours de 70 ME qu'il faudra débourser. Un choix en or donc, même s’il ne faut pas que cela se fasse au détriment du niveau de jeu de sa défense centrale.