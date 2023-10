PSG ‍: Kolo Muani attend une réponse, et vite

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Depuis le début de la saison, Luis Enrique semble hésiter sur la meilleure utilisation de Randal Kolo Muani, parfois sollicité dans l’axe mais à qui il est arrivé de jouer sur un côté. Des changements de postes peu propices à l’explosion de l’international français dans la capitale.

Face à Clermont samedi (0-0), Luis Enrique avait pris la décision de titulariser Randal Kolo Muani à la pointe de l’attaque du Paris Saint-Germain au profit de Gonçalo Ramos. En attendant les choix de l’entraîneur espagnol pour le choc face à Newcastle en Ligue des Champions, de nombreuses questions se posent autour de l’international tricolore. Trimballé de l’axe au côté comme face à l’OM où il a commencé dans l’axe avant de finir à droite, « Kolo » peine à s’adapter au PSG et à se montrer performant et décisif.

Un sujet qui inquiète Karim Bennani, pour qui Luis Enrique ne rend pas du tout service à l’ancien attaquant de Francfort en le trimballant ainsi. Pour le journaliste de Prime Vidéo et de la Chaîne L’Equipe, il est urgent que Luis Enrique trouve un poste définitif à Randal Kolo Muani, de préférence sur le côté selon lui, avant de griller son attaquant.

⏱️ 37' - Randal Kolo Muani à l'affût de cette frappe repoussée par le poteau !



Le Paris Saint-Germain mène 2-0 ! 😋#LeClassique I #PSGOM pic.twitter.com/Ju9IkcXxZm — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 24, 2023

« Glasner a parlé de Kolo Muani qu’il faisait jouer au poste d’avant-centre. D’abord, il faut dire que Francfort n’est pas le PSG jusqu’à preuve du contraire et la Bundesliga ce n’est pas la Ligue 1. C’est important de le dire car on fait des comparaisons entre Kolo Muani à Francfort et Kolo Muani au PSG mais il n’y a pas de comparaison à faire. Le PSG est un club bien au-dessus. Moi je suis déçu par son apport dans l’axe, je ne suis pas fan de Kolo Muani en pointe » estime Karim Bennani, qui privilégierait un système tactique avec Gonçalo Ramos à la pointe de l’attaque et Randal Kolo Muani sur le côté droit. Quid alors d’Ousmane Dembélé, titulaire à droite depuis le début de la saison et globalement assez décevant ?

Karim Benani vote Gonçalo Ramos en pointe au PSG

« Il a été très bon contre Marseille c’est vrai mais surtout quand il s’est décalé à droite pour laisser la pointe à un pur joueur d’axe qui pue le football comme Gonçalo Ramos. Face à l’OM, Ramos a deux occasions et il les met. La tête qu’il met contre Marseille est un modèle du genre. J’ai peur que l’on parle du poste de Kolo Muani pendant 6 mois. Pour lui et pour le PSG, je pense qu’il faudrait statuer une bonne fois pour toute, il faut arrêter de la balader. C’est important pour lui de se trouver pour lancer sa saison » a ajouté le journaliste sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe. De toute évidence, Luis Enrique a du choix d’autant que Kylian Mbappé ou encore Bradley Barcola entrent également dans la réflexion du coach, dont les décisions seront suivies avec attention pour le match de ce mercredi face à Newcastle.