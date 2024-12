PSG ‍: Kolo Muani à Chelsea, un énorme stop ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Plus que jamais sur le départ, Randal Kolo Muani attire la convoitise de nombreux clubs en Europe et notamment en Angleterre. Mais la dernière piste en date menant à Chelsea ne serait pas la plus sérieuse pour l’attaquant du PSG.

Ces dernières heures, Chelsea est cité avec insistance comme une destination possible pour Randal Kolo Muani. L’international français n’entre plus dans les plans de Luis Enrique au Paris Saint-Germain et son départ lors du mercato hivernal ne fait plus aucun doute. Le plus difficile reste à faire pour l’ancien Nantais, à savoir choisir la meilleure destination parmi toutes celles qui s’offrent à lui. Leipzig, Manchester United, la Juventus Turin, Monaco, Dortmund ou encore Arsenal ont été cités comme de potentiels candidats à sa signature.

Kolo Muani dans l'Eurostar, le PSG reçoit un appel de Londres https://t.co/mX5Q3Gftj4 — Foot01.com (@Foot01_com) December 29, 2024

Randal Kolo Muani a donc l’embarras du choix d’autant plus que selon la presse anglaise, Chelsea est également sur les rangs. Mais d’après les informations du compte PSG Inside Actu sur X, la rumeur menant aux Blues est à prendre avec de sérieuses pincettes. « Chelsea ne fait pas partie des prétendants pour Kolo Muani, je l’ai toujours dit » a publié le compte spécialisé dans l’actualité du Paris SG, pour qui l’équipe d’Enzo Maresca n’est donc pas un sérieux prétendant de « Kolo » lors de ce mercato hivernal.

Chelsea, une fausse piste pour Kolo Muani ?

Un démenti qui n’est finalement pas si étonnant au vu du nombre de joueurs déjà à la disposition de l’entraîneur italien du club de Londres, qui dispose d’un effectif pléthorique avec des joueurs tels que Mudryk, Madueke, Nkunku, Palmer, Jackson ou encore Sancho dans le secteur offensif. Reste maintenant à voir quels seront les clubs à se manifester les premiers avec des offres concrètes transmises au Paris Saint-Germain lors de ce mois de janvier, pour que Randal Kolo Muani fasse ensuite son choix. Un retour en Allemagne ou la découverte d’un nouveau championnat tel par exemple que la Premier League, le buteur de l’Equipe de France va rapidement devoir trancher.