Kolo Muani dans l'Eurostar, le PSG reçoit un appel de Londres

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG n'a aucun souci à se faire s'il cherche un club pour Randal Kolo Muani. Les gros clubs se réveillent et le dernier en date pourrait rafler la mise.

Mis ouvertement à l'écart par Luis Enrique, même si ce dernier ne le dit pas ouvertement, Randal Kolo Muani a compris que son avenir immédiat n'était plus au Paris Saint-Germain. Et cela même si le club de la capitale a dépensé 95 millions d'euros pour le faire venir en 2023. Avec le retour en forme de Gonçalo Ramos, l'entraîneur espagnol pense avoir le buteur dont il a besoin, et c'est pour cela que Nasser Al-Khelaifi a demandé à Luis Campos de trouver une destination à l'attaquant français, et cela, dès le mercato d'hiver qui ouvre ses portes ce mercredi et s'achèvera le 3 février. Très vite, le PSG a été contacté un peu partout en Europe, puisque le nom de Kolo Muani a été cité à la Juventus, en Espagne, à Manchester United, à Arsenal. Et désormais c'est de Chelsea que la bonne offre pourrait venir.

🚨🇫🇷| JUST IN: Chelsea wants Randal Kolo Muani this January and will be in contact with PSG in the coming days. @Santi_J_FM pic.twitter.com/gSm97odlv6 — PSG Report (@PSG_Report) December 29, 2024

Le site spécialité FootMercato explique que les dirigeants du club londonien vont entamer les négociations avec le Paris Saint-Germain afin de connaître les conditions pour l'éventuelle venue de Randal Kolo Muani chez les Blues dès ce mois de janvier. On ne connaît pas encore la nature de la proposition que l'actuel quatrième de Premier League peut proposer, mais comme le fait remarquer notre confrère, s'il signait à Chelsea, alors le buteur de l'équipe de France ne serait pas dépaysé, puisqu'il retrouverait là-bas de nombreux internationaux tricolores, les Blues ayant pris un gros accent frenchie.

Si dans un premier temps, RKM ne semblait pas vouloir quitter le PSG en cours de saison, les choses auraient changé ces derniers jours, ce qui a forcément aiguisé les appétits et a incité Chelsea à rapidement prendre des renseignements pour un joueur qui, malgré ses statistiques parisiennes, a prouvé qu'il méritait mieux que de cirer le banc de touche au Parc des Princes. Dans l'autre sens, Paris pourrait voir débarquer Christopher Nkunku dans une opération assez tentante.