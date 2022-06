PSG : Kimpembe vers la sortie, Chelsea fait le forcing

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le PSG dans deux ans, Presnel Kimpembe est l’une des priorités de Chelsea au mercato.

En marge du rassemblement de l’Equipe de France, qui s’est réunie au mois de juin pour quatre matchs de Ligue des Nations, Presnel Kimpembe a lancé un message très clair aux dirigeants du Paris Saint-Germain. En fin de contrat avec son club formateur dans deux ans, celui qui a porté le brassard de capitaine des Bleus face à la Croatie veut discuter. A ses yeux, l’heure est venue de prolonger ou de partir mais la situation doit évoluer. Une aubaine pour Chelsea, qui surveille très attentivement la situation de Presnel Kimpembe depuis plusieurs mois. Il faut dire que Thomas Tuchel, l’entraîneur des Blues, est un grand fan de l’international tricolore. Il en avait fait un titulaire incontournable au PSG et a bien l’intention de refaire la même chose à Chelsea.

Tuchel et Thiago Silva poussent pour Kimpembe

A en croire les informations de France Football, les Blues vont passer à l’action de manière plus concrète dans les semaines à venir dans le but de faire venir Presnel Kimpembe cet été. Le journaliste Olivier Bossard croit savoir que deux hommes ont un rôle majeur dans ce dossier : Thomas Tuchel mais aussi Thiago Silva, l’ancien capitaine de Kimpembe au PSG. « Chelsea ne lâche pas Kimpembe. L'international français plaît à Thomas Tuchel. Le parisien a même déjà reçu quelques textos de Thiago Silva pour lui vendre le projet londonien » a publié le journaliste, pour qui l’intérêt de Chelsea à l’égard de Presnel Kimpembe est plus fort que jamais. Reste maintenant à voir quelles seront les exigences financières du PSG, à condition bien sûr que le club de la capitale ouvre la porte à son Titi. Le futur directeur sportif Luis Campos aura un premier dossier crucial à gérer dans le sens des départs.