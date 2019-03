PSG : Kimpembe et sa vidéo, le Paris SG prêt à le sanctionner ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Samedi soir, Presnel Kimpembe a mis en ligne une longue vidéo afin de s'expliquer suite au fiasco face à Manchester United. Un document travaillé et bien réalisé, preuve que cela n'avait pas été fait à l'arrache. Mais du côté du Paris Saint-Germain, certains coéquipiers du défenseur international tricolore ont moyennement apprécié que ce dernier affirme que le PSG avait pris ce match retour des huitièmes de finale de Ligue des champions par-dessus la jambe. Et du côté des dirigeants parisiens, on juge également que cette vidéo faite de manière solitaire n'est pas bonne pour le PSG.

Autrement dit, s'il ne sera pas puni, Presnel Kimpembe va quand même prendre une soufflante. « Cet aveu assez éloigné des standards du politiquement correct qui a été très peu apprécié, alors même que le défenseur central n’avait pas prévenu le club de la publication de cette vidéo. Une initiative personnelle pour laquelle il devrait être rappelé à l’ordre dans les prochains jours », explique Le Parisien, qui précise que le Paris Saint-Germain ne veut pas perdre la main, et la face, en matière de communication. Reste que depuis mercredi, les grands communicants du Paris SG semblent être dans le flou le plus complet, un peu à l'image de leur équipe.