PSG : Kimpembe et Di Maria rigolent, Beye les fouette

Dans : PSG.

Le week-end passé, le Paris Saint-Germain a subi sa troisième défaite de la saison du côté de Dijon (1-2). Un revers logique compte tenu de l’état d’esprit des Franciliens.

Cette saison, le Paris Saint-Germain ne connaît pas le match nul. Depuis le lancement de cet exercice 2019-2020, le PSG n’a effectivement jamais partagé les points avec l’un de ses adversaires. Si Paris a bien évidemment un bilan ultra-positif, avec treize victoires en seize matchs toutes compétitions confondues, les trois revers, à Rennes en août (1-2), contre Reims en septembre (0-2) et donc face à Dijon, ont, à chaque fois, remis le PSG devant ses responsabilités. Alors que Thomas Tuchel est pointé du doigt, Habib Beye estime que la faute revient surtout aux joueurs.

« C’est juste une question d’intensité. Bien sûr qu’ils ont encore de la marge. Il y a dix jours, on disait que la puissance offensive du PSG était exceptionnelle, ils avaient marqué 17 buts en quatre matchs avec la Ligue des Champions. Il y a un petit relâchement à chaque fois. Dans les images d’avant-match, on voyait Kimpembe et Di Maria en train de jongler dans le tunnel. Ça montre qu’ils n’étaient pas aussi concentrés que contre Marseille. Si les planètes ne sont pas alignées, vous avez 4-5 ballons qui passent au-dessus alors que d'habitude, ils vont dedans. C’est la réussite de Dijon. On ne va pas à chaque fois dire que c’est parce que le PSG est moyen que les autres équipes gagnent », a balancé le consultant de Canal+, qui préfère donc applaudir la prestation des Dijonnais plutôt que d’enfoncer des Parisiens pas à leur véritable niveau.