PSG : Kimpembe efface Thiago Silva, sa méthode dévoilée

Presnel Kimpembe est devenu avec Marquinhos le patron de la défense du Paris Saint-Germain. L'international tricolore s'est donné les moyens pour y parvenir.

S’il y a bien un joueur dans le vestiaire du PSG qui représente bien l’esprit parisien, c’est évidemment Presnel Kimpembe. Agé de 25 ans, le champion du monde savait qu’après le départ de Thiago Silva il était attendu au tournant, les critiques n’étant jamais tendres avec Presko, dont l’image a souvent été associée à des prestations douloureuses en Ligue des champions. Mais tout cela semble désormais à oublier, car c’est une évidence, Presnel Kimpembe a pris du volume non seulement au coeur de la défense, où il est désormais installé durablement, mais également au sein d’un club où il est toujours là pour aider les jeunes. Se plaisant dans ce rôle de « grand frère », Kimpembe sait cependant qu’il doit rendre à Mauricio Pochettino la confiance qu’il lui accorde, tout comme cela était le cas avec Thomas Tuchel. Pour cela, il a mis le paquet sur une approche très professionnelle de son métier de footballeur au sein d’un club comme le Paris Saint-Germain.

Dans ce que l’on appelle la préparation invisible, Presnel Kimpembe ne lésine pas pour être au top. « Il a notamment recours aux services d’un cuisinier personnel en lien direct avec la nutritionniste du PSG, d’un « family office » chargé de gérer son patrimoine et de s’occuper pour lui de ses affaires administratives et quotidiennes. Régulièrement, il peut aussi faire appel à un préparateur physique, après une blessure ou pendant le premier confinement par exemple », explique Le Parisien. Pour celui qui est devenu un cadre du Paris Saint-Germain, tout doit être mis en oeuvre pour ne plus avoir à penser qu’à son rôle, lui qui sera encore le capitaine du PSG ce samedi à Metz en l’absence de Marquinhos, préservé pour la réception de Manchester City la semaine prochaine au Parc des Princes.