PSG : Kehrer va ruiner ses concurrents, un spécialiste l’annonce

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Questionné sur le profil de Thilo Kehrer, la nouvelle recrue du Paris Saint-Germain, Jean-Charles Sabattier s'est montré très optimiste.

En quête d'un nouveau défenseur polyvalent durant ce mercato estival, Thomas Tuchel a trouvé son bonheur avec Thilo Kehrer. Officiellement Parisien depuis jeudi, l'ancien jeune de Schalke 04 a signé un contrat de cinq ans à Paris, où il a donc effectué ses premiers pas à l'entraînement. Si un temps d'acclimatation sera réclamé pour ce joueur de 21 ans, acheté pour 37 millions d'euros, l'international espoir allemand ne devrait pas trop tarder à faire parler de lui, en bien, selon Jean-Charles Sabattier.

« On savait qu’il était convoité par de grosses écuries européennes, notamment le Barça et Manchester City. Mais ce transfert a quand même surpris. C’est un joueur qui a débuté sa carrière en Bundesliga au poste d’arrière droit. Il a été repositionné dans une défense à trois l’an dernier, dans l’axe droit. Mais il a cette capacité, comme il l’a démontré avec l’équipe d’Allemagne Espoirs, de jouer dans un rôle de milieu défensif. C’est une de ses grandes forces : pouvoir s’adapter tactiquement aux consignes de l’entraîneur. Il a une grande rigueur tactique pour lui. Il a cette grande capacité d’adaptation sur le terrain, et en plus de cela, il possède une très bonne technique balle au pied, il est capable de jouer des deux pieds… Mais il reste quand même beaucoup plus à l’aise à droite qu’à gauche ! En fonction aussi de ce que décidera tactiquement Thomas Tuchel, je ne pense pas qu’il mettra très longtemps avant de s’imposer au PSG. Même s’il n’a pas une très longue expérience puisqu’il joue chez les pros depuis seulement trois ans, il sait ce que représente la pression d’un match important. Jouer à Schalke, c’est évoluer devant 62 000 supporters qui sont particulièrement exigeants. Il a participé cette saison au grand renouveau du club avec une place de dauphin du Bayern Munich », a lancé, sur beIN SPORTS, l’expert de la Bundesliga, qui pense même que Kehrer va rapidement tout casser au PSG... avant de rejoindre la Mannschaft de Joachim Löw, où il concurrencerait un certain Jérome Boateng.