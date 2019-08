PSG : Kehrer, Draxler, Jérôme Rothen fait la guerre aux Allemands

Dans : PSG, Ligue 1.

Depuis l’élimination de la Ligue des Champions face à Manchester United en mars dernier, le Paris Saint-Germain est clairement dans le creux de la vague.

Ces derniers mois, le club de la capitale n’est plus que l’ombre de lui-même. Véritable machine à gagner en début de saison dernière, le PSG est devenu prenable. Après une fin de saison dernière compliquée, avec trois petites victoires en dix matchs, Paris est reparti sur les mêmes bases durant cet exercice 2019-2020. Puisque dimanche, la formation francilienne a perdu contre Rennes (1-2) dès la deuxième journée de L1. Un affront que le PSG n’avait plus connu depuis 2011. Ce qui montre donc que l’équipe de Thomas Tuchel a un véritable problème, selon Jérôme Rothen.

« Je vais dire ce qu’attendent les supporters, les amoureux du PSG, et même le staff. C’est quoi ? Que tu mettes Pierre, Paul, Jacques, Draxler, Kehrer on s’en fout. Ils veulent une réaction sur le terrain, de l’envie, essayer de mettre du rythme. La fin de saison dernière est totalement ratée, ok. Il s’est installé la loose dans ce club depuis des mois, qu’est-ce que tout le monde attend ? Une réaction des joueurs déjà avant de parler tactique. Quand tu vois Kehrer et Draxler, tu n’as pas l’impression qu’ils ont pris conscience que le club était sur une pente descendante, c’est la vérité », a balancé, sur RMC, l’ancien parisien, qui estime donc que le PSG ne doit pas se cacher derrière l’absence de Neymar, vu que le souci est beaucoup plus profond...