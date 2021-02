Le PSG leader, mais tout n’est pas rose avant Barcelone

Dans : Ligue 1, PSG, OGCN.

25e journée de Ligue 1

Parc des Princes

Le Paris Saint-Germain bat l'OGC Nice 2-1

Buts pour le PSG : Draxler (21e), Kean (76e)

But pour Nice : Lopes (50e)

A trois jours de son huitième de finale aller de la Ligue des Champions à Barcelone, le Paris Saint-Germain s’est offert un succès précieux mais peu convaincant dans la manière. Les Parisiens ont en effet dominé l’OGC Nice (2-1) au terme d’une rencontre équilibrée. L’entame était d’abord en faveur du champion de France, dont le jeu penchait à gauche, le côté où Mbappé se procurait la première occasion avec un enroulé mal réalisé. Vêtu de son nouveau maillot rose, Paris n’était pas vraiment dangereux, jusqu’à l’ouverture du score de l’opportuniste Draxler (1-0, 21e), après un bon centre de Kehrer. Les hommes de Mauricio Pochettino rentraient au vestiaire avec ce court avantage, notamment grâce à la reprise ratée de Gouiri juste avant la pause.

Mais les locaux mettaient du temps à se remettre dans le match en deuxième période. L’occasion pour Rony Lopes (1-1, 50e) d’égaliser avec un missile du droit, son mauvais pied, sous la barre après une énorme erreur de Marquinhos ! De quoi lancer une partie très ouverte avec pas mal de situations chaudes non concrétisées par les Aiglons. C’est donc contre le cours du jeu que Kean (2-1, 76e) profitait d’une superbe remise d’Icardi après un centre de Mbappé ! Plus réaliste, le PSG s’en sort bien et sans blessé. C’est bien là l’essentiel pour le leader provisoire de Ligue 1 avant son déplacement en Catalogne.