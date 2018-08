PSG : N'Golo Kanté à Paris au mercato, c’est toujours jouable

Dans : PSG, Mercato.

Ce n’est pas un secret, le Paris Saint-Germain a fait de N’Golo Kanté (27 ans) sa grande priorité pour remplacer le retraité Thiago Motta.

Et les performances de l’international français en Coupe du monde ont sûrement conforté le club de la capitale dans ses intentions. Reste à savoir si le champion de France a réellement une chance sur ce dossier. Pour envisager un transfert, il faudrait que Chelsea accepte de vendre. Et pour le moment, les Blues font le maximum pour prolonger le contrat du milieu défensif, tout en fixant un prix supérieur à 100 M€ pour dissuader les prétendants de Kanté.

Pas de quoi décourager le directeur sportif Antero Henrique qui continue de travailler sur cette piste. Et pour cause, Téléfoot indique que « tout reste ouvert ». Paris a encore sa chance, même si l’ancien Caennais donne la priorité au Real Madrid et au FC Barcelone. A supposer que les deux cadors espagnols se manifestent avec une offre concrète. En tout cas, tant qu’un transfert au PSG sera possible, les dirigeants parisiens ne lâcheront pas l’affaire.