PSG : Kalimuendo successeur de Kean, il se met à rêver

Totalement intégré au groupe professionnel du PSG cet été, Arnaud Kalimuendo a été prêté au RC Lens, où il brille de mille feux ces dernières semaines.

L’attaquant de 18 ans vient d’enchaîner trois titularisations dans le Nord. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Arnaud Kalimuendo répond aux attentes de son entraîneur Franck Haise avec trois buts, dont un ce week-end sur la pelouse du Stade Rennais. De toute évidence, le Titi prouve qu’il a le niveau pour évoluer dans l’élite, et c’est évidemment une très bonne nouvelle pour le PSG dans l’optique d’une revente. Mais dans l’esprit du joueur, on espère plutôt un come-back à Paris, qui ne devrait pas être en mesure de conserver Moise Kean à l’issue de la saison, l’Italien étant prêté sans option d’achat par Everton.

« C’est un objectif de revenir au PSG mais pour l’instant je me sens bien à Lens et je me focalise plus sur ma saison et de ce que l’on peut faire avec. Après on verra ce qui se passera en fin de saison. Pour l’instant je suis bien à Lens » a indiqué Arnaud Kalimuendo au micro de Téléfoot. Il y a une semaine, le Parisien revenait sur son adaptation express à Lens. « C'est un bon cadre pour s'épanouir, assurait le renard des surfaces lors d'un point presse la semaine dernière. C'est un club familial qui donne beaucoup de conseils aux jeunes joueurs. Je commence à prendre l'expérience et de la confiance auprès des autres. Ça se voit sur le terrain et sur mes performances. Je sais que je peux faire encore mieux et je vais essayer de le prouver à chaque fois que j'en aurai l'opportunité. Quand on a des facilités techniques avec certains joueurs, ça aide à s'intégrer et à se libérer ». Tous les feux sont au vert pour le jeune espoir français. Reste maintenant à savoir si le PSG souhaitera le réintégrer à son effectif à l’issue de la saison.