PSG : Jusqu’au bout, Draxler fera la misère à Leonardo

Régulièrement poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain, Julian Draxler a toujours refusé de faire ses valises. Cet hiver encore, à quelques mois de la fin de son contrat, le milieu allemand ne fera aucun cadeau à son directeur sportif Leonardo.

Priorité aux ventes cet hiver, c’est malheureusement le mot d’ordre pour la plupart, si ce n’est pour tous les pensionnaires de Ligue 1. Il faut dire que les clubs français, où les formations étrangères font souvent leur marché, ont besoin de recettes pour compenser l’absence de public dans les stades ainsi que la perte des droits TV de Mediapro. Et le Paris Saint-Germain n’échappe pas à ce phénomène. La preuve, Leonardo doit imiter ses homologues et pousser quelques joueurs vers la sortie. On sait par exemple que le directeur sportif ne serait pas contre les départs de Leandro Paredes et d’Idrissa Gueye. Mais le vœu le plus cher du dirigeant concerne sans doute Julian Draxler.

En effet, le milieu polyvalent de 27 ans arrivera à la fin de son contrat l’été prochain. Ce mercato hivernal représente donc la dernière opportunité pour le Paris Saint-Germain de récupérer une indemnité de transfert. Mais comme ses deux coéquipiers cités, l’ancien joueur de Wolfsbourg refuse catégoriquement de partir. Selon les informations de Sports Bild et de son journaliste Christian Falk, Draxler compte bien aller au bout de son contrat. L’Allemand aurait également l’intention d’annoncer en mars l’identité de son futur club qui lui offrira sûrement une généreuse prime à la signature. Pour rappel, le champion de France avait dépensé 42 M€ pour son arrivée en janvier 2017.