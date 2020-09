PSG : Jorginho de plus en plus proche de Paris ?

Dans : PSG.

A la surprise générale, le Paris Saint-Germain a activé au cours des dernières heures la piste Jorginho pour renforcer son effectif au mercato.

Le club de la capitale souhaite idéalement recruter un milieu défensif et un défenseur central d’ici la fin du mercato, le 5 octobre. Pour renforcer son entrejeu, Tiémoué Bakayoko et Jorginho sont ciblés. Et pour l’heure, difficile de démêler le vrai du faux et de savoir quelle est réellement la piste prioritaire du champion de France en titre. Ce qui semble en revanche certain, c’est que le profil de Jorginho plaît énormément à Thomas Tuchel. Et pour cause, l’Allemand a affiché un large sourire en direct du stade Auguste-Delaune lorsque le journaliste de Téléfoot, Julien Brun, l’a interrogé au sujet de l’Italien de Chelsea.

L’ancien entraîneur du Borussia Dortmund a simplement indiqué, sourire aux lèvres qu’il ne « pouvait rien dire » mais que « c’était bien essayé ». On l’a bien compris, Thomas Tuchel n’est pas autorisé à livrer le moindre indice en ce qui concerne le mercato. Mais ce large sourire laisse tout de même penser que la piste Jorginho est bien réelle pour le Paris Saint-Germain, qui souhaite obtenir le prêt avec option d’achat de l’ex-milieu de terrain de Naples selon Téléfoot. En parallèle, d’autres sources annoncent un accord imminent avec Chelsea pour le transfert… de Tiémoué Bakayoko, à hauteur de 30 ME. Comme souvent, le mercato du Paris Saint-Germain est difficile à lire et à démêler. Un constat plus vrai que jamais cette saison, puisque le club de la capitale n’est pas en mesure de dépenser sans compter en raison de la crise financière engendrée par le Covid-19.