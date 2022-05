Marcelo Gallardo entraîneur du PSG ? Drôle de voyage

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG fait déjà beaucoup parler avant le début officiel du mercato estival. Pas mal de dossiers sont sur la table, comme par exemple celui du prochain entraîneur.

Les supporters du PSG attendent pas mal de changements dans leur club cet été lors du mercato. Pour le moment, c'est surtout l'avenir de Kylian Mbappé qui fait parler. Le champion du monde, en fin de contrat en juin, ne s'est toujours pas prononcé sur son avenir en détails. Cependant, comme il l'a lui-même rappelé lors de la cérémonie des Trophées UNFP, son choix est quasiment fait. En attendant d'en savoir plus, le PSG est au coeur d'autres rumeurs. Car outre Mbappé, les futurs de Leonardo et de Mauricio Pochettino restent flous. Selon les informations de la presse mercato, les jours de l'entraîneur argentin sont d'ailleurs comptés. Si le grand rêve du club de la capitale reste Zinedine Zidane, Doha pourrait finalement changer son fusil d'épaule face à la complexité du dossier.

Un Argentin pour en remplacer un autre au PSG ?

Quelques éléments concernant Gallardo #PSG:

- oui il semble arriver à la fin de son cycle avec River et peut clairement envisager un départ.

- son contrat prend fin en décembre 2022.

- difficile de le voir partir cet été au milieu de la Libertadores.

1/2 — Matt Crt 🧉🇦🇷 (@Bocaficion) May 18, 2022

Le PSG prospecte un peu partout concernant le profil de son futur coach. Marcelo Gallardo fait partie de la short list, tout comme Zidane, Joachim Low et Thiago Motta. D'après TyC Sports, Gallardo se rendra d'ailleurs à Paris la semaine prochaine. Une arrivée dans la capitale française qui interpelle le média alors que la trêve approche en Argentine. "El Muneco" est l'actuel entraîneur de River Plate. Il est en poste depuis 2014 et fait l'unanimité dans le club à la Banda Roja. Son style de jeu et son charisme font sa réputation. Vainqueur de la Copa Libertadores en 2015 et 2018 et vainqueur du Championnat d'Argentine en 2021, Marcelo Gallardo garde une très belle cote en Europe, surtout que son contrat prendra fin en décembre 2022. Reste à savoir si sa manière de travailler, lui qui mise entièrement ou presque sur la formation des jeunes, correspondrait à celle du PSG, orientée vers une politique de stars. A moins que la donne ne change cet été au PSG avec la révolution promise par Doha. Au PSG, Gallardo ne manquerait en tout cas pas de jeunes à faire éclore. Chose qui joue en sa faveur, le fait que l'ancien milieu de terrain connaisse bien la Ligue 1, pour y avoir joué à Monaco et au PSG.