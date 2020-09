PSG : Jorginho à Paris, on sait pourquoi ça bloque

Dans : PSG.

Au cœur du week-end dernier, Téléfoot faisait une révélation surprenante en indiquant que le Paris Saint-Germain était très chaud pour accueillir Jorginho au mercato.

A cinq jours de la fin du mercato, le PSG est toujours à la recherche de son futur milieu défensif. Leonardo multiplie les pistes et songe notamment à Jorginho, l’international italien de Chelsea. Confronté à la concurrence de Ngolo Kanté et de Mateo Kovacic, l’ex-maestro de Naples n’est pas certain de poursuivre sa carrière chez les Blues. Une situation dont le PSG souhaite profiter en obtenant le prêt avec option d’achat de celui qui était très apprécié de Maurizio Sarri, un peu moins de Frank Lampard. Mais pour l’heure, les négociations bloquent entre le Paris Saint-Germain et Chelsea. Et la raison est très simple, selon le Télegraph.

Le média croit savoir que l’avenir de Jorginho est tout simplement lié à celui de Declan Rice, milieu de terrain défensif de West Ham, que Frank Lampard souhaite plus que tout attirer dans ses filets d’ici lundi soir, date de clôture du mercato. Autrement dit, seule une arrivée de Declan Rice à Chelsea pourrait permettre à Jorginho, dans le viseur du Paris Saint-Germain mais également d’Arsenal, de quitter les Blues. Pour l’heure, l’issue de ce dossier est donc extrêmement incertaine. Pressé par le temps, le Paris SG pourrait prendre la décision de laisser tomber la piste Jorginho et de se concentrer, par exemple, sur le dossier Tiémoué Bakayoko. Les négociations sont en cours avec Chelsea pour un prêt payant avec option d’achat de l’international français, plutôt emballé par la perspective de rejoindre le PSG, où il retrouvera certains de ses anciens coéquipiers avec l’Equipe de France.