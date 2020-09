PSG : Jorginho et Bakayoko, les pistes s'écroulent pour Paris !

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain cherche toujours un milieu de terrain, et plusieurs noms circulaient. Mais les deux favoris pour rejoindre le PSG ne sont finalement pas si proches que cela de signer à Paris.

Les jours passent et la prophétie de Pierre Ménès, qui pense que le PSG ne veut pas réellement recruter lors de ce mercato d’été, semble se réaliser. Car à moins d’une semaine de la fin du marché des transferts, aucune piste sérieuse ne semble vouloir se décanter alors que de très nombreuses rumeurs ont circulé du côté du Parc des Princes. Dernières en date, celles qui évoquaient des négociations proches d’aboutir d’abord pour Tiémoué Bakayoko, puis depuis 48h avec Jorginho, deux joueurs actuellement sous contrat avec Chelsea. Mais Le Parisien l’annonce ce mardi, ces deux dossiers n’ont pas réellement pris forme, notamment concernant le milieu international italien des Blues. « Jorginho a encore trois ans de contrat avec Chelsea et nous n'avons eu aucun contact avec le PSG », a clairement fait savoir un proche du joueur dans le quotidien régional.

Pour Tiémoué Bakayoko, si des négociations ont réellement eu lieu entre le Paris Saint-Germain, Chelsea et le milieu français, le dossier semble désormais à l’arrêt. « Les échanges n'ont débouché sur aucune avancée à ce jour. Et là encore, rien de nouveau ne permet d'affirmer que ce contact aboutira à un prêt du milieu de terrain français de Chelsea de 26 ans », explique le quotidien régional, qui ferme également le dossier Soualiho Meïté, le joueur du Torino, dont le nom avait circulé sans aucune raison sérieuse. Les supporters du PSG et Thomas Tuchel, qui attendaient des renforts d'ici le 5 octobre, vont commencer à sérieusement se poser des questions sur le rôle de Leonardo dans ce mercato étonnant.