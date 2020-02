PSG : Jesé retournera à Paris, la blague ne fait plus rire personne

Dans : PSG.

Dans l'histoire des renforts du Paris Saint-Germain depuis la venue du Qatar, Jesé va probablement être l'exemple typique de ce qu'il ne faut pas faire. Car le surpayé attaquant espagnol va revenir au PSG.

Comment définir le concept de bug du mercato ? C’est simple il suffit d’évoquer la signature de Jesé au Paris Saint-Germain le 8 août 2016. Recruté au Real Madrid moyennant 25ME, et grassement payé 5ME par saison, l’attaquant espagnol a encore un an de contrat avec le PSG et c’est une évidence il ne partira pas l’été prochaine. Après des prêts à Las Palmas, Stoke City, le Bétis et cette saison le Sporting, Jesé enchaîne les échecs lamentables. A chaque fois, l’aventure a bien commencé et quelques mois plus tard, le joueur de 26 ans réussit l’exploit de se mettre les dirigeants et le staff de ses différentes clubs à dos.

Et c’est encore le cas à Lisbonne où l’avenir de Jesé est déjà tranché, la rumeur ayant même circulé sur le fait que le Sporting avait contacté Leonardo pour lui renvoyer son joueur au mercato d'hiver. « Le manque d’investissement et de professionnalisme de Jesé était un nuage qui planaît au-dessus de se tête. Jusqu’à aujourd’hui, si Jesé ne joue pas plus, c’est purement un choix technique de l’entraîneur », a expliqué, dans les colonnes du quotidien sportif portugais Record, Frederico Varandas, le président du Sporting Lisbonne, précisant que le club avait déjà décidé de l’avenir de Jesé. Et compte tenu de sa remarque plutôt piquante, on voit mal Frederic Varandas lever l’option d’achat à 7ME de Jesé, qui va donc revenir une énième fois au Camp des Loges pour entamer la dernière année de son contrat. Compte tenu de son salaire au Paris Saint-Germain, on voit mal les clubs se bousculer pour le recruter, Jesé pouvant lui attendre sereinement que le PSG le paie jusqu’en juin 2021.