PSG : Le Sporting et l’arnaque Jesé, Al-Khelaifi dit non

Mécontent des performances de Jesé Rodriguez, le Sporting Portugal a tenté de renvoyer l’attaquant espagnol au Paris Saint-Germain. Mais le club de la capitale française a refusé.

On aurait presque tendance à l’oublier, mais Jesé Rodriguez (26 ans) appartient encore et toujours au Paris Saint-Germain. L’attaquant arrivé en provenance du Real Madrid avait signé un contrat de cinq ans à l’été 2016. Etant donné qu’une prolongation est à exclure, le champion de France ne se débarrassera de son énorme flop qu’en 2021. En attendant, l’Espagnol enchaîne les prêts, notamment cette saison au Sporting Portugal. Résultat, son bilan n’est pour le moment pas satisfaisant puisqu’il n’a inscrit qu’un petit but en 16 matchs toutes compétitions confondues. Autant dire que les dirigeants de Lisbonne s’attendaient à mieux.

Selon les informations du quotidien A Bola, le Sporting Portugal a donc sollicité le Paris Saint-Germain pour mettre un terme au prêt de Jesé. Mais sans surprise, le pensionnaire du Parc des Princes a catégoriquement refusé. L’entraîneur allemand Thomas Tuchel n’a évidemment pas besoin de lui. Si les Parisiens ont réussi à le pousser vers la sortie l’été dernier, ce n’est certainement pas pour récupérer l’indésirable en cours de saison. On peut même prédire que la direction francilienne tentera à nouveau de s’en débarrasser au prochain mercato. L’ancien Merengue recruté pour 25 millions d’euros finira donc l’exercice au Portugal, et tant pis pour le Sporting…