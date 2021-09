PSG : Jérôme Rothen enterre déjà Sergio Ramos

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Débarqué au sein du Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival, Sergio Ramos n’a toujours pas porté le maillot du club de la capitale...

Pas conservé par le Real Madrid, après 16 ans de bons et loyaux services, Sergio Ramos a paraphé un contrat de deux saisons au PSG. Pour faire venir l’ancien capitaine des Merengue, Paris a sorti le chéquier en lui offrant un salaire de 15 millions d’euros par an. Un investissement qui pourrait bien se transformer en catastrophe industrielle, vu que le défenseur central ne quitte pas l’infirmerie… Alors qu’il n’a toujours pas joué le moindre match avec la tunique du PSG, le joueur de 35 ans souffre encore d’une douleur au mollet droit, contractée en juillet dernier. Si son retour était initialement attendu pour ce week-end et le match contre Clermont, Ramos a été victime d’une rechute, selon les dernières informations de L’Equipe… Pas vraiment de quoi rassurer Jérôme Rothen.

« Ramos est une mauvaise idée pour le PSG »

« La blessure au mollet en fin de carrière, elle est terrible. Car on arrive rarement à la soigner correctement… Dès que le joueur blessé augmente le rythme, que ce soit aux entraînements ou en matchs, ce qui sera le cas de Ramos au PSG, il ne peut pas enchaîner… Et quand le joueur en question a un certain âge, il a besoin d’enchaîner les matchs pour être bon. Ramos va-t-il pouvoir retrouver son meilleur niveau avec une douleur récurrente au mollet ? J’ai de gros doutes… Quand il est arrivé, tout le monde a dit que Ramos allait changer la mentalité du vestiaire. Aujourd'hui dans l'état de Ramos, Kimpembe et Marquinhos sont bien au-dessus de lui en qualité individuelle. Son aura dans le groupe n'est pas suffisante pour le PSG, il en faut plus. Pour qu’il apporte à Paris, il faudra qu’il soit sur le terrain à 100 %. Il devra apporter un plus à l’équipe sur le terrain. Sinon, en dehors, il ne servira à rien… Donc j’ai l’impression que Ramos est une mauvaise idée pour le PSG », a lancé le consultant de RMC, qui confirme donc une vraie inquiétude autour de Ramos. Quoi qu’il en soit, le PSG ne prendra aucun risque avec son défenseur, surtout que l’Espagnol sort déjà d’une saison gâchée par les blessures…