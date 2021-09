PSG : Sergio Ramos squatte l'infirmerie, Riolo taquine

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le 8 juillet dernier, le Paris Saint-Germain créait l’évènement avec la signature de Sergio Ramos jusqu’en 2023.

Les adeptes des défenses à cinq salivaient à l’avance à l’idée de voir évoluer Sergio Ramos aux côtés de Presnel Kimpembe et de Marquinhos. Mais pour l’heure, il faut surtout être un membre du staff médical du Paris SG pour avoir la chance de croiser le regard de Sergio Ramos. Et pour cause, le capitaine historique du Real Madrid n’a toujours pas foulé les pelouses de Ligue 1, et ce ne sera pas pour ce week-end contre Clermont. En effet, dans son communiqué médical publié ce mardi, le Paris SG indique simplement que Sergio Ramos continue sa préparation physique. Un message très bref qui a retenu l’attention du compte @EnPleineLucarne avec la question suivante : « Il jouera quand Sergio Ramos avec le PSG ? ».

Daniel Riolo ironique sur Sergio Ramos

Question à laquelle Daniel Riolo a répondu sur Twitter avec une grande dose d’ironie, et malheureusement une part de vérité inquiétante pour le PSG et ses supporters. « Au PSG, l’important c’est de faire signer les joueurs. Ce qu’ils font ensuite, c’est autre chose… » a publié Daniel Riolo, qui n’est jamais le dernier à taper sur la politique sportive du Paris Saint-Germain en période de mercato, et qui avait exprimé des doutes quant à la signature de Sergio Ramos. Il faut dire que malgré sa carrière incroyable et son palmarès hors du commun, l’ancien capitaine du Real Madrid et de la sélection espagnole sort d’une saison totalement plombée par les blessures. Et tous les pépins physiques ne sont visiblement pas derrière lui puisque Sergio Ramos demeure indisponible pour Mauricio Pochettino. La bonne nouvelle pour l’entraîneur du PSG, c’est qu’il pourra compter sur Marquinhos face à Clermont, le défenseur du Brésil étant suspendu pour le dernier match de sa sélection contre le Pérou vendredi.