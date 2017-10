PSG : Javier Pastore en a marre du banc de touche à Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Eternel blessé, Javier Pastore a vu son bon début de saison tomber à l’eau avec une rechute et l’arrivée de Neymar, qui l'a scotché sur le banc quand il n’est pas à l’infirmerie. Le milieu de terrain argentin ne fait plus trop partie des plans de son entraineur, qui ne l’a pas utilisé une seule minute sur les trois derniers matchs. Une situation qu’El Flaco vivrait très mal, lui qui a le sentiment qu’il peut désormais être à nouveau opérationnel. Mais la concurrence est rude, et cela touche clairement le moral de l’ancien de Palerme.

Selon L’Equipe, Javier Pastore ne comprend pas sa mise à l’écart actuelle, et n’apprécierait pas de n’avoir aucune discussion avec Unai Emery à ce sujet, malgré les propos rassurants de l’entraineur espagnol devant les médias à son endroit. Si la situation devait perdurer pendant cet automne, la star « historique » de QSI à Paris va aller demander des explications au sujet de son temps de jeu, avec forcément la question de son avenir au PSG en suspens. Car le milieu de terrain n’est désormais plus un joueur prometteur, et à 28 ans, il entend bien enfin démontrer son talent avec régularité, quand son physique le lui permet.