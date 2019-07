PSG : Isco pour 80ME, Paris prend une décision radicale

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Si le dossier Neymar occulte la totalité des autres pistes du Paris Saint-Germain lors de ce mercato estival 2019, il semble cependant désormais acquis, et Leonardo l'avait fait savoir, que le PSG a décidé de ne plus lâcher des sommes monstrueuses pour se renforcer. Ayant compris que le fair-play financier était un critère impératif à suivre, et que le Paris SG se faisait un peu pigeonner sur le marché des transferts dès que son nom apparaissait, Nasser Al-Khelaifi et son directeur sportif ont donc décidé que les achats de gala étaient terminés. Et cela s'est concrétisé si l'on en croit Le Parisien.

Le quotidien francilien explique en effet ce dimanche que le Real Madrid a proposé Isco au Paris Saint-Germain. Agé de 27 ans, l'international espagnol des Merengue a encore trois ans de contrat avec Madrid, et Florentino Perez aurait fait savoir à son ami NAK que le joueur était disponible pour 80ME. Un prix que le PSG n'alignera pas lors de mercato pour un joueur offensif affirme Le Parisien, le dirigeant francilien ayant poliment repoussé l'offre de son homologue du Real Madrid. Autrement dit, sauf départ de Neymar, il est très peu probable que le Paris SG fasse une acquisition colossale dans ce secteur de jeu. Isco aura servi d'exemple...