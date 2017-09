PSG : Ils se sont désabonnés du PSG, et maintenant ils pleurent....

Dans : PSG, Ligue 1.

Certains supporters du Paris Saint-Germain ont visiblement un appétit énorme. En effet, après la saison 2016-2017 et estimant que les résultats n'étaient pas à la hauteur, des fans du PSG ont décidé de ne pas renouveler l'abonnement qu'ils avaient au Parc des Princes. Mais, après les signatures de Neymar et Kylian Mbappé, lorsqu'ils ont voulu changer d'avis, le Paris Saint-Germain avait déjà vendu la totalité de son quota d'abonnements, à savoir 34.000 pour la saison.

De quoi s'en vouloir. « L’an dernier, on a vécu une saison galère. Ils ont lancé la campagne de réabonnement juste après la défaite contre le Barça. C’est très mal tombé. Forcément, je suis un peu dégoûté de ne pas être au Parc cette saison », avoue dans Le Parisien, un abonné depuis 2012 du Parc des Princes. Un autre ancien abonné avoue lui aussi avoir du mal à digérer : « Ça aurait été top de pouvoir voir jouer Neymar et Mbappé en vrai. Surtout que l’ambiance au Parc est revenue grâce au CUP. J’aurais aimé retrouver cette ferveur », explique Jean-Baptiste, qui était lui fidèle au PSG depuis...14 ans. Plus que quelques mois à attendre avant de tenter de se réabonner...