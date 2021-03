PSG : Ils continuent de draguer Messi, Paris s’est fait griller

Dans : PSG.

Alors que le Paris Saint-Germain ne s’exprime plus sur Lionel Messi par respect pour le FC Barcelone, le club de la capitale continue de draguer l’Argentin de manière plus subtile. C’est du moins ce que la presse catalane croit savoir.

L’idée de perdre Lionel Messi est déjà désagréable pour le FC Barcelone. Mais ce qui agace encore plus au sein du club espagnol, c’est la possibilité de voir son capitaine filer au Paris Saint-Germain. On sait que le champion de France se tient à l’affût pour récupérer l’attaquant en fin de contrat en juin prochain. Le directeur sportif Leonardo ne s’en est pas caché, pas plus que certains de ses joueurs. La situation a forcément irrité le Barça qui avait demandé à cesser ce genre de sorties médiatiques, surtout à l’approche de leur confrontation en Ligue des Champions. Mais il faut croire que le coup de gueule n’a pas suffi.

Car de son côté, Mundo Deportivo estime que le PSG continue de draguer Lionel Messi, mais cette fois de manière plus subtile. Pour commencer, nos confrères rappellent que Neymar tente de convaincre son ami de le rejoindre à travers des messages sur WhatsApp. Il est aussi expliqué que le message d’admiration pour « La Pulga » récemment écrit par Kylian Mbappé fait partie d’une stratégie du PSG. Tout comme les signatures de ses compatriotes Mauricio Pochettino et Angel Di Maria, qui vient de prolonger pour une saison, plus une en option.

Le PSG a pourtant prévenu ses joueurs

Toutes ces petites marques d’attention seraient destinées à séduire Lionel Messi, tout en évitant les déclarations publiques désormais interdites aux coéquipiers de Leandro Paredes. « On m’a demandé de ne plus aborder ce sujet car des personnes n’ont pas aimé ma prise de position, a en effet expliqué le milieu parisien au JDD. Apparemment, certains y ont vu un manque de respect de ma part. Ce n’était pas le cas. A lui de décider tranquillement à l’issue de la saison ce qu’il veut faire. » Aux dernières nouvelles, la tendance est plutôt en faveur du Barça et de son nouveau président Joan Laporta.