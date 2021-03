PSG : L'exigence de Messi qui peut mettre le feu à Paris

Dans : PSG.

La double confrontation entre le PSG et le FC Barcelone est désormais finie, et elle s’est déroulée sans accroc pour le club de la capitale. Place au marché des transferts entre les deux clubs.

Avant cette double confrontations, les dirigeants parisiens se sont faits taper sur les doigts en raison des sorties médiatiques de Leonardo, pourtant habituellement très discret, et qui n’a pas pu s’empêcher de répondre à quelques questions sur Lionel Messi. Le directeur sportif du PSG s’est dit intéressé par la situation de la star argentine, sans en dire plus. Mais cela a déjà été jugé suffisant pour être considéré comme un comportement choquant de la part des dirigeants du Barça, qui étaient alors en pleine campagne pour la réélection du président, et n’ont pas manqué de designer le Paris SG comme un ennemi commun. Maintenant que le terrain a parlé, le club catalan n’hésite déjà plus à se montrer actif sur le plan des transferts, notamment dans l’objectif de convaincre Lionel Messi de rester dans son club de toujours. Pour cela, Joan Laporta a tout simplement demandé au sextuple Ballon d’Or ce qui pourrait lui permettre de changer d’avis. Cela se joue sur plusieurs points, mais le niveau de recrutement du Barça sera décisif, et Laporta va devoir accomplir quelques miracles.

Alaba, Garcia, Aguero et... Verratti

En effet, selon Diario Gol, outre des défenseurs comme David Alaba et Eric Garcia, et son ami attaquant Sergio Aguero, Lionel Messi rêve de voir les Blaugrana effectuer un énorme coup en prenant un joueur capital du PSG. Il s’agit tout simplement de Marco Verratti, qui brille toujours avec le Paris SG quand il est débarrassé de ses nombreux pépins physiques, et de ses suspensions. Un intérêt qui fait remonter un dossier qui avait été très chaud il y a quelques années, quand le petit italien avait décidé de rejoindre le Barça avant de changer d’avis, et de prolonger au PSG. Ce coup-ci, il sera difficile de voir l’ancien de Pescara être séduit par l’offre, sportive comme financière, du club espagnol, sachant que le Paris SG s’est désormais installé parmi les ténors européens, qu’il a fait sa vie dans la capitale française, et surtout qu’il possède un contrat et une valeur marchande qui le rendent très difficilement atteignable par le FC Barcelone.