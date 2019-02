PSG : Il serait peut-être temps d'écouter Tuchel pour Rabiot

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, LOSC.

En fin de contrat dans six mois au Paris Saint-Germain et bien décidé à quitter le club libre de tout contrat l’été prochain, Adrien Rabiot est toujours mis à l’écart par sa direction. De nouveau privé du déplacement à Lyon dimanche soir, l’international français est au placard, alors même que le PSG a cruellement besoin de joueurs à son poste. Interrogé sur la mise au ban de l’international français sur Canal Plus, l’entraîneur lillois Christophe Galtier a reconnu qu’il ne comprenait pas la position des dirigeants du PSG. D’autant que Thomas Tuchel a déjà affirmé sa volonté de réintégrer le joueur…

« Le meilleur mercato du PSG, ce serait le retour de Rabiot. Honnêtement, quand vous avez Rabiot dans votre effectif, ne pas le faire jouer, peu importe les considérations, c’est pour moi une grosse erreur. Aujourd’hui je comprends l’entraîneur qui dit « n’allez pas me chercher untel ou untel, car nous on a meilleur, et sous contrat ». Les grands au mercato d’hiver, il ne bouge pas. On ne peut pas lui en vouloir de ne pas prolonger, il n’a rien fait de mal. Je trouve que c’est un joueur de très haut niveau, la seule petite erreur qu’il ait pu commettre si je peux me permettre, c’est la Coupe du monde, quand il s’est retiré lui-même du groupe, mais là à Paris, il ne veut pas prolonger mais il a toujours répondu présent » a expliqué le coach du LOSC, qui défend corp et âme Adrien Rabiot, « plus que jamais écarté » selon Canal Plus, pour qui la réintégration du joueur n’est pas à l’ordre du jour.