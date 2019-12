PSG : Il se fait dédicacer un livre par Mbappé en plein match !

Dans : PSG.

Un enfant se souviendra longtemps du match PSG-Amiens puisqu'il a réussi à échapper aux stadiers afin de se faire signer un livre par Kylian Mbappé en pleine rencontre.

Présent dans les tribunes du Parc des Princes, un jeune supporter du Paris Saint-Germain et de Kylian Mbappé avait visiblement préparé son coup ce samedi soir. En effet, alors que l’on jouait les dernières minutes de la rencontre facilement remportée par le PSG contre Amiens, cet enfant, avec un bonnet de Père Noël sur la tête, a échappé aux stadiers et s’est rué vers Kylian Mbappé. D’abord étonné, mais ayant vite compris qu’il n’y avait aucun problème, le champion du monde a pris « l’envahisseur » sous son bras. Et ce dernier a ouvert son blouson pour extraire un livre et un stylo afin que Kylian Mbappé lui dédicace l’ouvrage ce que ce dernier a fait.

En larmes devant tant d'émotion, le jeune garçon a ensuite été raccompagné au bord du terrain par le joueur du Paris Saint-Germain, avant que la sécurité prenne en charge très sereinement le fan de Kylian Mbappé qui aura son cadeau de Noël avec quelques jours d’avance. Reste que du côté du service de sécurité du PSG il y aura peut-être une explication de texte, ce genre d'intrusion n'étant pas du tout apprécié, même si dans ce cas précis elle était très amicale.