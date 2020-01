PSG : Il n’y a pas plus fort que Verratti au monde, il ose le dire

Dans : PSG.

Depuis sa signature au Paris Saint-Germain en 2012, Marco Verratti ne parvient pas à faire totalement l’unanimité chez les observateurs de la Ligue 1.

Adoré par la majorité des fans du PSG, l’international italien a toujours des détracteurs. Mais chez les joueurs de Ligue 1, il est globalement très apprécié. Sur l’antenne de Canal +, Teji Savanier lui a notamment rendu un énorme hommage. Meilleur passeur de Ligue 1 la saison dernière avec Nîmes, le nouveau milieu de terrain de Montpellier a carrément qualifié de meilleur milieu de terrain au monde le natif de Pescara, lequel appréciera les nombreux compliments d’un passeur aussi avisé que Teji Savanier.

« Je suis très fan de Marco Verratti. Son niveau de jeu est incroyable. Pour moi, c’est le meilleur milieu au monde. C’est un profil de joueur comme il y en a peu dans le football. Chaque fois que je le regarde jouer, je me régale. J’essaie de copier son jeu, notamment son contrôle du ballon et son placement. Mais je ne suis pas dupe, Verratti, c’est Verratti, et Savanier, c’est Savanier ! Je le suis depuis qu’il est arrivé au PSG. Sans trop y croire, j’espérais le rencontrer sur un terrain. Et ce jour est arrivé la saison dernière. D’être à quelques mètres de lui dans le tunnel avant le match reste un grand souvenir » a commenté le milieu de terrain du MHSC, totalement fan de Marco Verratti et qui ne s’en cache pas.