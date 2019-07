PSG : Il annonce sans trembler le départ de Mbappé au mercato 2020

Dans : PSG, Mercato.

Après un petit coup de chaud au mois de mai lors de sa déclaration fracassante aux Trophées UNFP, Kylian Mbappé n’a plus fait parler de lui.

Revenu de manière très sérieuse à la reprise de l'entrainement, il ambitionne de tout casser cette saison. Pour partir avec les honneurs l’été prochain, au plus fort de sa valeur ? C’est bien ce que pense Nabil Djellit, persuadé que le champion du monde aura fait le tour de la question avec le PSG, et ce quelle que soit l’issue de la saison en cours, et donc le parcours parisien en Ligue des Champions.

« Que ça se passe bien ou mal cette saison pour le PSG, Mbappé partira, il a un plan de carrière. Pourquoi il resterait à Paris ? Son rêve est de jouer dans les plus grands championnats. Il n’a pas le temps, on l’a compris. Il ne va pas attendre ses 24 ans. Là, s’il va au Real Madrid, il y va en superstar. Son avenir n’est pas lié à Neymar. Son intérêt c’est de gagner. S’il gagne la Ligue des champions ou fait quelque chose de grand avec le PSG, il sort par la grande porte. S’il ne gagne pas avec Paris, le Real sera encore plus pressant. La réflexion elle va être rapidement faite… ce garçon là n’est pas né pour être en Ligue 1. S’il doit prendre ses bagages dans un an, il le fera sans problème. Il aura moins d’années de contrat et ce sera plus simple : s’il demande à partir, tu ne peux pas le retenir », a prévenu le consultant de La Chaine L’Equipe, pour qui Mbappé ne prolongera pas à Paris cette saison, et se préparera à un départ en juin 2020. Même si c’est encore loin d’être fait, les supporters parisiens savent toutefois très bien que leur attaquant a peu de chances de rester toute sa carrière en Ligue 1…