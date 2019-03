PSG : Il a recalé Paris au mercato, De Jong dévoile pourquoi

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Courtisé par les plus grands clubs européens dont le Paris Saint-Germain et Manchester City au mercato, Frenkie De Jong s’est finalement engagé en faveur du FC Barcelone, club qu’il rejoindra l’été prochain. En attendant, il continue de faire les beaux jours de l’Ajax Amsterdam et mardi, il a été l’un des grands artisans du succès néerlandais face au Real Madrid en Ligue des Champions. A l’issue de la rencontre, le phénomène De Jong est revenu sur sa décision de refuser le Paris Saint-Germain, malgré des négociations avancées avec l’état-major du champion de France en titre.

« Je n’ai pas choisi le PSG, j’ai choisi le Barça mais ce n’est pas contre le PSG. Paris est aussi un formidable club. Il y a de bonnes personnes derrière le club et une belle image. C’est aussi un grand club mais j’ai fait mon choix pour Barcelone (sourire). Si je suis déjà le roi de Barcelone ? C'est vrai que je pense que tout le monde doit être très heureux à Barcelone que nous ayons éliminé le Real. Oui j'y pense, au Barça, mais il faut que je finisse la saison et me concentre là-dessus » a confié sur RMC un Frenkie De Jong auteur d’un match XXL face au Real Madrid mardi soir au Santiago Bernabeu. Comme l’ensemble de ses coéquipiers, d’ailleurs.