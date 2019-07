PSG : Idrissa Gueye à Paris, Leonardo n’a pas de temps à perdre

Dans : PSG, Mercato.

Cette fois, le Paris Saint-Germain n’attendra pas la dernière ligne droite pour boucler son recrutement.

Toujours en quête d’un milieu défensif, le club de la capitale semble parti pour tout miser sur Idrissa Gueye (29 ans). On peut parler d’un rebondissement, Leonardo ayant dans un premier temps écarté ce dossier longuement étudié par son prédécesseur Antero Henrique. Finalement, le nouveau directeur sportif est revenu à la charge. Peut-être après avoir assisté aux bonnes performances du Sénégalais pendant la Coupe d’Afrique des Nations. A moins que la persévérance de l’entraîneur Thomas Tuchel ait fini par le convaincre.

En tout cas, le dirigeant, dont la première offre à 30 M€ a été refusée par Everton, a prévu de revoir sa proposition à la hausse dans les prochains jours, annonce Paris United. Son objectif serait de conclure le transfert de l’ancien Lillois le plus rapidement possible, sachant que le Brésilien en a les moyens. Lié aux Toffees jusqu’en 2022, Gueye pourrait vite devenir la sixième recrue estivale du PSG après Marcin Bulka, Mitchel Bakker, Abdou Diallo, Ander Herrera et Pablo Sarabia.