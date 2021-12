PSG : Icardi regonflé à bloc, il veut rester

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Placé sur la liste des indésirables à vendre au mercato d’hiver selon certains médias étrangers, Mauro Icardi veut rester au PSG.

Où s’écrira l’avenir de Mauro Icardi ? Indésirable aux yeux de sa direction selon certaines sources, l’attaquant argentin du Paris Saint-Germain n’a pas (encore) l’intention de faire ses valises. Au club depuis septembre 2019, Mauro Icardi a soufflé le très chaud puis le glacial au PSG. Auteur de seulement trois buts depuis le début de la saison, il traverse actuellement une mauvaise passe en raison de ses pépins physiques et de ses problèmes extra-sportifs. Malgré tout, il semble vouloir renverser la tendance et selon les informations de RMC, Mauro Icardi aimerait passer l’hiver à Paris. En effet, alors que les rumeurs commencent à se multiplier à son sujet, l’ex-capitaine de l’Inter Milan est « déterminé à gagner sa place » au milieu de Messi, Neymar et Mbappé selon la radio.

Icardi focus comme jamais sur le PSG ?

« Il attend l’opportunité. Il est de nouveau bien et travaille de la même façon que les autres joueurs qui ont besoin de temps » confiait Mauricio Pochettino au sujet de Mauro Icardi la semaine dernière. En privé, l’entourage du buteur argentin confie par ailleurs qu’il n’y a aucun contact avec aucun club dans l’optique d’un départ au mois de janvier. Si une offre est transmise à Wanda Nara, Mauro Icardi la refusera… sauf si le Paris Saint-Germain l’informe officiellement qu’il est à vendre. Dans le cas où il serait poussé vers la sortie par Leonardo, Mauricio Pochettino ou Nasser Al-Khelaïfi, alors Mauro Icardi envisagera de faire ses valises. En attendant, l’attaquant de 26 ans est déterminé à l’idée de regagner du temps de jeu et pourquoi pas une place de titulaire, malgré la concurrence féroce qui lui est proposée au Paris SG avec les trois stars offensives mais aussi Di Maria ou encore Draxler.