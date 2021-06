PSG : Moise Kean de retour, ça négocie enfin !

Dans : PSG.

Actif sur tous les terrains, Leonardo n’oublie pas l’une de ses premières cibles : Moise Kean.

Le PSG ambitionne toujours de renouveler son attaque en vendant Mauro Icardi, qui n’a pas donné satisfaction, pour se concentrer sur la venue définitive de Moise Kean. Un an après son arrivée en prêt qui avait fait lever les sourcils, l’attaquant italien a convaincu tout le monde par son comportement, son potentiel, sa qualité devant le but, et sa polyvalence également. Résultat, il est vu comme l’attaquant idéal, et le Paris SG a beaucoup regretté de ne pas avoir mis d’option d’achat à son prêt l’été précédent. Toutefois, ce dossier pourrait tout de même se régler favorablement selon Paris Fans, qui assure qu’un nouveau prêt est en bonne voie. Avec option d’achat ce coup-ci. Désireux de retrouver l’effectif parisien, Moise Kean pourrait faire l’objet d’un prêt avec une option d’achat à hauteur de 20 ME, même si les positions des deux clubs semblent encore assez éloignées. En tout cas, les discussions ont lieu, ce qui est bon signe, même si Everton ne lâchera pas le morceau facilement. Si la Juventus venait à se présenter avec une offre ferme, rien n’empêchera les Toffees de céder au plus offrant.

Surtout que le PSG démontre avec Hakimi et d’autres opérations, qu’il a de gros moyens cet été, ce qui n’incitera pas le club de Liverpool à baisser ses prétentions. Mais le Paris SG va tout de même avoir besoin d’un avant-centre, surtout si le changement de tactique ambitionné par Mauricio Pochettino devait se confirmer. L’entraineur parisien pourrait se laisser tenter par la mode de la défense à 3, ou à 5, et mettre Mbappé en avant-centre, avec Moise Kean en remplaçant idéal en cas d’absence de ses stars. Vu le taux de présence de Neymar par exemple ces dernières années, cela assurerait un temps de jeu copieux à l’Italien, pour qui le statut de « super-sub » n’est pas dérangeant.