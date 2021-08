PSG : Icardi fait une énorme promesse

Dans : PSG.

Envoyé à la Juventus dans le cadre d’un échange pour faire venir Cristiano Ronaldo, Mauro Icardi n’est pas du tout dans cette optique.

Même si son épouse et représentante Wanda Nara est souvent accusée de jouer double jeu et de faire le tour des formations italiennes pour le ramener en Série A, l’Argentin ne cache pas son plaisir de jouer au PSG. Les dernières discussions avec l’AS Roma n’ont actuellement pas abouti, le salaire d’Icardi faisant surtout très peu à la Louve. De son côté, Mauricio Pochettino en fait pour le moment un titulaire, à savoir si c’est par défaut ou pour l’ensemble de la saison. De son côté, l’ancien capitaine de l’Inter Milan ne laisse aucune place au suspense. Dans un message sur Instagram, Mauro Icardi a fait savoir qu’il allait rester au PSG, et pas que pour cet été. « Je vais rester cette saison, la prochaine et la prochaine !!! Cela n'a jamais fait de doute. Allez PSG », a annoncé l’avant-centre, qui se voit donc aller au bout de son contrat. Cela signifierait tout de même jusqu’en juin 2024.

Une manière radicale de faire taire les rumeurs sur son compte, même si le Paris SG, qui a beaucoup recruté, n’a pas l’air d’être totalement décidé à l’idée de confier le poste de numéro 9 à Icardi pour les saisons à venir. La volonté de faire revenir Moise Kean est toujours là même si les discussions avec Everton sont totalement fermées. Le PSG, qui ne manque pas de potentiel offensif, n’a toutefois pas dit son dernier mot, et pourrait aussi pousser Icardi dehors en cas de belle offre. Mais il sera dur de convaincre l’Argentin de filer, alors qu’il possède un contrat que seule la Juventus en Italie était capable de prendre en charge, si jamais l’échange pour faire venir Cristiano Ronaldo s’était mis en place.