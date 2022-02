PSG : Icardi fait pitié, le tueur des surfaces est mort !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Buteur redoutable à l’Inter Milan et lors de sa première saison sous les couleurs du PSG, Mauro Icardi traverse une énorme crise de confiance.

Scotché au banc des remplaçants lors des premiers mois de la saison, Mauro Icardi enchaine les matchs au Paris Saint-Germain, profitant de la blessure de Neymar et des absences ponctuelles d’Angel Di Maria, Lionel Messi ou Kylian Mbappé. L’ex-capitaine de l’Inter Milan a l’occasion d’enchainer les matchs et de bénéficier d’un temps de jeu important mais malheureusement pour lui et pour le Paris SG, il n’en profite pas vraiment. En 18 apparitions cette saison, Mauro Icardi n’a marqué que quatre buts, un bilan famélique pour un buteur de cette envergure. Face à Nice ce lundi soir en Coupe de France, le compagnon de Wanda Nara a touché le fond avec seulement six ballons à se mettre sous la dent, le plus faible total pour un joueur du Paris SG depuis qu’Opta analyse les statistiques.

Mickaël Madar exaspéré par Mauro Icardi

6 – Mauro Icardi n’a touché que 6 ballons contre Nice, pire total pour un joueur ayant disputé plus de 45 minutes d’une rencontre avec Paris depuis qu’Opta dispose de cette donnée toutes compétitions confondues (2014/15). Fantôme👻. #PSGOGCN pic.twitter.com/88UO5UqUmG — OptaJean (@OptaJean) January 31, 2022

A qui la faute, à Mauro Icardi ou à ses coéquipiers qui ne le trouvent pas dans de bonnes conditions ? Il y a un peu des deux selon Mickaël Madar, ancien attaquant du PSG interrogé par Le Parisien. Mais pour celui qui intervient régulièrement dans le Late Football Club de Canal +, il est clair que Mauro Icardi n’est plus le buteur redoutable et clinique qu’il a été dans le passé. « C’est hyper inquiétant. C’est alarmant. J’ai l’impression que ce n’est plus le même joueur » s’inquiète Mickaël Madar avant d’enchainer. « Il est servi souvent comme le dernier recours. Il n’est pas avare d’efforts mais tu as l’impression qu’il est toujours à contre-courant, et jamais là où il faut » regrette l’ancien buteur du PSG. Et de conclure. « Icardi rejoue depuis que Neymar est blessé mais si j’étais l’entraîneur, je n’insisterais pas. Parce que c’est un poids. Il a des opportunités mais il ne les saisit pas. En même temps, il sait qu’il est la cinquième roue du carrosse offensif. Il a signé pour 50 millions d’euros, il gagne 10 millions d’euros par an et il ne joue pas. C’est triste de le voir comme ça » estime Mickaël Madar, partagé entre sévérité et empathie envers Mauro Icardi, considéré il y a deux ans comme l’un des meilleurs attaquants d’Europe et qui fait désormais de la peine à voir au PSG…