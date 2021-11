Mauro Icardi encore une fois accusé, Wanda Nara est à Milan !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Alors que l'on pensait le couple Icardi réconcilié, la presse italienne annonce que Wanda Nara est repartie à Milan avec encore une fois de lourds griefs contre l'attaquant du PSG.

La semaine passée, le feuilleton Wanda Nara – Mauro Icardi s’était terminé de belle manière, l’épouse du joueur argentin ayant reconnu qu’après avoir demandé le divorce, elle avait été touchée par une lettre adressée par le footballeur parisien. Tout semblait donc s’être arrangé de la plus belle des manières, le couple ayant même participé à une soirée d’Halloween avec d’autres membres du PSG. Oui mais voilà, visiblement la femme et agent de Mauro Icardi a eu quelques mauvaises surprises en retrouvant le domicile conjugal dans la capitale, notamment en découvrant une vidéo à ne pas mettre sous les yeux des enfants que China Suarez aurait adressé à l’attaquant argentin via Telegram et dont Wanda Nara ignorait jusque-là l’existence.

Une rumeur qui circule dans les médias italien évoque également une autre possible liaison extra-conjugale pour Mauro Icardi, cette fois avec Rocio Guirao Diaz, une mannequin que le footballeur du Paris Saint-Germain aurait également tenté de séduire. Et puisque cela ne suffit pas, le presse argentine explique de son côté que le mari de la sœur de Wanda Nara, Zaira Nara, aurait servi d’intermédiaire entre Mauro Icardi et China Suarez, faisant également exploser le mariage de cette dernière. En attendant, Wanda Nara est repartie seule à Milan, où elle a participé, très peu vêtue, à une campagne de publicité, tandis que son mari est lui en Allemagne avec le PSG pour disputer un match important de Ligue des champions.