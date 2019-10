PSG : Icardi à Paris, Wanda Nara n’en peut déjà plus

Dans : PSG, Ligue 1.

Leonardo et le Paris Saint-Germain le savaient forcément avant de faire signer le joueur, mais avec Mauro Icardi qui débarque à Paris, c’est aussi une nouvelle saison des aventures de sa femme qui vient avec. Wanda Nara, épouse de l’attaquant argentin, avait déjà confié par le passé que, pour sa famille, la signature du buteur de l’Inter Milan au PSG était la pire option possible. Des propos qu’elle a confirmés au micro de Telefe, laissant clairement entendre qu’elle ne parvenait pas à tenir avec ses quatre enfants, sa vie à Milan et dans les médias italiens, tandis que son mari jouait à Paris.

« C’est la pagaille. Je travaille en Italie, j'ai un contrat avec la chaîne de télévision Mediaset, mais je dois toujours aller et venir. C’est mon plus grand sacrifice. Nous sommes basés à Milan et en même temps à Paris, avec deux écoles et deux maisons différentes. Et on fait en sorte que les enfants fassent moitié-moitié », a livré la consultante et agente, pour qui le bon rythme n’a visiblement pas été trouvé. Autant dire qu’en fin de saison, que ce soit sportif pour Icardi ou professionnel pour Wanda Nara, il y aura certainement un choix radical de fait.