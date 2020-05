PSG : Icardi à Paris, la proposition de Leonardo

Dans : PSG.

Le PSG ne veut pas payer les 70 ME de l'option d'achat de Mauro Icardi. Et pourtant, Leonardo rêve de garder l'Argentin, et négocie avec l'Inter. Durement.

C’est la grande question du Paris Saint-Germain en cette fin de saison. Si le club de la capitale ne semble pas spécialement désireux de faire des efforts pour conserver Edinson Cavani, Thomas Meunier ou Thiago Silva, la situation est différente en ce qui concerne Mauro Icardi. L’attaquant argentin est prêté avec une option d’achat à 70 ME. L’Inter Milan espère bien récupérer cette somme d’une façon ou d’une autre. Cela veut dire avec un transfert définitif au PSG ou bien une vente par la suite à la Juventus Turin, également intéressée. Mais la réalité économique est en train de prendre le dessus. Et cette option d’achat à 70 ME est jugée trop haute par Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo. Ces derniers accepteront ainsi un transfert, mais seulement à hauteur de 50 ME.

C’est l’information dévoilée par La Gazzetta dello Sport, pour qui les négociations, ou du moins le bras de fer, a déjà débuté. Car si le PSG décide donc de refuser de lever l’option d’achat, même avec la poursuite des discussions, l’Inter Milan pourra ensuite négocier avec le club de son choix au sujet de son ancien capitaine. Un jeu dangereux donc, surtout si le Paris SG se retrouve au final sans avant-centre la saison prochaine. A moins que le club français ait vraiment tout prévu, et propose de faire miroiter à Kylian Mbappé la place d’avant-centre, qu’il convoite pour la suite de sa carrière. Autan d’éléments à prendre en compte donc, même si la situation financière du PSG sera certainement décisive pour voir jusqu’où le champion de France peut aller pour garder Mauro Icardi.