PSG ‍: Le Qatar refuse de payer 120ME pour ce joueur

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Chaque jour ou presque, la presse italienne fait état d’un intérêt du PSG pour Victor Osimhen, dont le montant de sa clause libératoire à Naples s’élève à 120 millions d’euros.

L’été prochain, le Paris Saint-Germain devra se renforcer en attaque avec le départ à venir de Kylian Mbappé. Plusieurs noms ont circulé pour prendre la succession du capitaine de l’Equipe de France, mais celui qui revient avec le plus d’insistance est sans doute celui de Victor Osimhen. Il faut dire que l’international nigérian de Naples était déjà une piste chaude du PSG il y a un an, et Luis Campos le connait très bien pour l’avoir recruté à Lille il y a quelques années en provenance de la Belgique. Cela étant, le Qatar est-il prêt à faire une folie pour récupérer le buteur du Napoli lors du prochain mercato ? Cela reste à prouver car pour déloger Victor Osimhen de Naples, il va falloir signer un chèque colossal à Aurelio de Laurentiis.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Victor Osimhen ( MFR ) (@victorosimhen9)

On parle d’une somme de 120 millions d’euros, qui correspond au montant de sa clause libératoire. Or, selon le compte insider PSG Inside Actu, il est tout simplement impossible que le Qatar paie une telle somme pour s’attacher les services de Victor Osimhen lors du mercato à venir. « Le PSG ne mettra jamais les 120 ME demandés par Naples (pour Osimhen). Ce n’est plus la politique du club, sachant et je le répète que si le PSG recrute Osimhen, il faudra se séparer surement de l’un des deux attaquants (Kolo Muani ou Gonçalo Ramos). Et encore, si l’un des deux veut bien partir » peut-on lire sur le compte X de l’insider. Autant dire que la piste Victor Osimhen est loin d’être bouillante dans la capitale française, où Luis Enrique est plutôt à la recherche de joueurs créatifs pour renforcer son milieu de terrain. En attaque, le coach du PSG s’estime déjà bien armé avec Ramos, Kolo Muani mais aussi Asensio, Barcola et Dembélé.