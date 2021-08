PSG : Ibrahimovic rêvait d'un retour, il s'est pris un vent

Dans : PSG.

Zlatan Ibrahimovic a proposé ses services au PSG. Le Suédois n’a pas été autorisé à faire son retour par les dirigeants parisiens.

A l’heure où Mauro Icardi est beaucoup critiqué après sa saison décevante, le problème de l’avant-centre sera à suivre dans les prochaines semaines. Faire revenir Moise Kean sera compliqué financièrement, et tout miser sur l’Argentin qui se montre trop souvent transparent, est un risque réel. Une légende du club a donc décidé de tenter sa chance. Le Parisien révèle ainsi ce mardi que Zlatan Ibrahimovic a tenté de revenir au PSG, lançant les discussions à ce sujet au printemps dernier. L’attaquant suédois, qui sort d’une saison solide avec le Milan AC malgré ses 39 ans, court toujours après une Ligue des Champions dans sa carrière. Représenté par Mino Raiola, « Ibra » a ainsi décidé de passer par son agent pour proposer ses services au Paris SG.

Ibrahimovic a sondé, sans succès, le PSG pour y revenir cette saison

Ibrahimovic adore Paris et la vie parisienne

Les dirigeants parisiens ont refusé cette offre, ce qui a ensuite débouché sur la prolongation d’Ibrahimovic avec le Milan AC. Le Suédois avait en tout cas fait savoir qu’il pourrait encore rendre des services à l’attaque parisienne, et qu’il appréciait aussi énormément la qualité de vie dans la capitale française. L’idée d’un retour aurait donné encore plus de prestige au mercato effectué par Leonardo, mais il faut croire que, financièrement, sportivement ou pour la vie du vestiaire, ce choix n’a pas fait l’unanimité. Il est vrai qu’avec Neymar, Ibrahimovic et Mbappé, il aurait pu y avoir des guerres internes pour tirer les coup-francs et les pénaltys, mais cela aurait provoqué une menace supplémentaire pour les défenses de Ligue 1 et d’Europe pour la saison à venir. Une idée à oublier donc, puisque Zlatan continuera d’oeuvrer en Série A dans les prochains mois, où il fera la paire avec Olivier Giroud notamment.