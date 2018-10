PSG : Houllier est cash, le PSG est le favori n°1 en Ligue des Champions

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Avec une victoire et une défaite en ce début de saison européenne, le PSG n’est pas encore dans une situation alarmante, mais une victoire contre Naples permettrait à tout le monde d’être plus serein dans la capitale.

De toute évidence, Paris prendrait une belle option sur la qualification en battant le club italien, et cela malgré sa défaite en ouverture de la compétition sur la pelouse de Liverpool. Ancien coach des Reds et désormais dans l’organigramme de l’Olympique Lyonnais, Gérard Houllier n’est pas inquiet pour le PSG. Bien au contraire même puisque dans une interview accordée à l’AFP, il a même annoncé que le champion de France était… le favori n°1 en Ligue des Champions.

« Le PSG est favori, et vous verrez, ça peut être leur année, même si on dit ça tous les ans. L’équipe a l’habitude de tourner ensemble, il faut du temps, c’est presque un phénomène d’algorithme. La Champions League vient l’année où on ne s’y attend pas. On prépare le succès, mais on ne le programme pas. Il faut de la réussite, pas de blessés, pas de suspendus aux moments clés, comme Neymar avant le match retour contre le Real (la saison dernière) : c’était un préjudice énorme. Ils vont se qualifier en gagnant contre Belgrade, car c’est moins fort, et en gagnant une fois contre Naples ou Liverpool, à domicile. Ça fera neuf points, et après il n’y aura plus qu’un point à prendre à l’extérieur » a expliqué l’ancien entraîneur du PSG (1985-1988), très confiant pour le club de la capitale. Espérons pour les hommes de Thomas Tuchel qu’il ait raison…