PSG : Hervé Penot détruit Unai Emery et regrette Laurent Blanc

Dans : PSG, Ligue 1.

Alors que l'embrouille entre Thiago Silva et Javier Pastore fait couler beaucoup d'encre au Paris Saint-Germain, Hervé Penot a tiré à boulets rouges sur Unai Emery.

S'il s'est tranquillement qualifié pour les 16es de finale de la Coupe de France face à Rennes dimanche dernier (6-1) puis pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue contre Amiens mercredi (2-0), le club de la capitale vit pourtant un début d'année 2018 compliqué en coulisses. Dernier club de Ligue 1 à avoir retrouvé le chemin de l'entraînement après la trêve hivernale, le 3 janvier dernier, Paris a dû faire face aux retards d'Edinson Cavani, resté quelques jours de plus en Uruguay, et de Javier Pastore, bloqué en Argentine à cause d'un problème avec sa femme. Ce retard du milieu argentin a été vivement critiqué devant la presse par le capitaine Thiago Silva cette semaine. Une bourde dans la com' loin d'être anodine selon Hervé Penot...

« L’histoire entre Thiago Silva et Pastore est incroyable. Dans ce club, c’est du grand n’importe quoi en terme de communication et de gestion des hommes. Mais ça ne date pas d’aujourd’hui ! Emery est complètement perdu. Déjà qu’il n’est pas très compréhensible, il faut arriver à le décrypter… Mais il est bloqué face à ce cas de figure. Laurent Blanc à l’époque avait plus de poids », a lancé, sur le plateau de L’Equipe du Soir, le journaliste, qui aimerait voir Emery taper du poing sur la table et se faire respecter. Quoi qu'il en soit, Paris doit rapidement faire taire les détracteurs sur le terrain pour pouvoir aborder le choc de Ligue des Champions contre le Real Madrid dans la sérénité.