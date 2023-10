PSG ‍: Henry demande à Zaïre-Emery de copier Dupont

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir, l'équipe de France de rugby a été éliminée de la Coupe du monde 2023 par l'Afrique du Sud. La prestation d'Antoine Dupont a cependant impressionné Thierry Henry.

L'équipe de France de rugby peut avoir la gueule de bois. Les hommes de Fabien Galthié sont tombés de haut après leur revers face à l'Afrique du Sud ce dimanche soir en quart de finale de la Coupe du monde. Antoine Dupont, qui revenait de blessure et qui évoluait avec un casque, aura livré une très belle prestation. Un don de soi sur le terrain qui a impressionné pas mal d'acteurs du football. C'est notamment le cas de Thierry Henry, qui pense que le rugbyman peut être un merveilleux exemple pour ses joueurs, dont Warren Zaïre-Emery.

Henry prend l'exemple Dupont

Présent en conférence de presse ce lundi avec les Espoirs, le champion du monde 98 n'a pas tari d'éloges sur Antoine Dupont et son sens du sacrifice. « Dupont... extraordinaire ! Il peut être un modèle pour Warren. Il s'est pété à la tête. Il lançait toutes les attaques et plaquait. Il nous a montrés qu'il était un guerrier, qu'il avait du talent et de la technique. Bravo à l'Afrique du Sud, on ne parlera pas de l'arbitre. Cela a déjà été fait. Merci le coach mais Antoine Dupont... Chapeau bas, il a mis son corps en avant pour son équipe et son pays. Ce n'est pas évident, il y aura des séquelles de tout ça. Pour moi, sur ça, il n'y a vraiment rien à dire », a notamment indique Thierry Henry, conscient qu'un joueur comme Dupont est décidément bien particulier malgré la défaite de ce dimanche soir contre des Sud-Africains qui s'en sont très bien sortis avec certaines décisions arbitrales. Ce mardi soir, l'équipe de France Espoirs recevra en tout cas Chypre pour le compte des éliminatoires de l'Euro 2025.