PSG : Neymar est à Barcelone, il vient chercher ses 26 ME

Dans : PSG, Liga.

Entre Neymar et le FC Barcelone, ce n’est pas tous les jours l’amour fou non plus.

S’il désire revenir plus que tout au sein du club qui l’a révélé en Europe, le joueur brésilien n’oublie pas ses intérêts économiques et notamment son différent majeur avec le club catalan. Depuis plus d’un an, le clan Neymar reproche au Barça le non-versement d’une prime qui lui est due, mais que le club culé refuse de lâcher en raison du départ tumultueux du joueur avec sa clause libératoire. Résultat, le numéro 10 du PSG réclame tout de même 26 ME à son ancien club.

Et si ce dossier aurait probablement rapidement été réglé en cas de transfert du joueur cet été, cela n’a pas été le cas et les deux camps se retrouveront au tribunal ce vendredi matin. Selon El Mundo Deportivo, Neymar est déjà arrivé à Barcelone ce jeudi soir, et sera bien présent pour l’audience prévue à 09h45. Et tant pis pour la préparation du match face à Bordeaux, qui ne se déroulera donc pas dans des conditions idéales pour le Brésilien. Vue la somme en jeu, qui représente quasiment un an de l’ancien salaire de Neymar, le déplacement en vaut peut-être le coup…