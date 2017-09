PSG : Henrique vs Al-Khelaïfi, Aubameyang a vu qui était le boss à Paris

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga.

Annoncé de tous les côtés lors du dernier mercato estival, Pierre-Emerick Aubameyang a failli finir sa course au Paris Saint-Germain... mais une arrivée a tout changé.

L'été dernier, Pierre-Emerick Aubameyang voulait quitter le Borussia Dortmund pour franchir un nouveau cap dans sa carrière. Sauf que l’international gabonais n'a pas reçu les offres espérées. S'il aurait pu signer en Chine, l'attaquant de 28 ans n'a jamais été proche du Real Madrid, son club de cœur. Par contre, l'ancien joueur de l'ASSE aurait bien pu revenir en Ligue 1 cette saison puisque le PSG voulait le recruter pour renforcer son attaque, mais Antero Henrique a mis son veto pour ce transfert dès son arrivée...

« Au début du mois de juin, j’avais rencontré Nasser Al-Khelaïfi. C’était juste avant qu’Antero Henrique arrive. Et une fois qu’il est arrivé, il a décidé qu’il ne voulait pas me prendre. Oui, exactement, le président Al-Khelaïfi souhaitait me recruter », a lancé, sur RMC, Aubameyang, qui a fait les frais de l'arrivée d'un spécialiste du mercato à Paris, qui a fait des choix forts et les a menés au bout.