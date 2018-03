PSG : Henrique veut recruter le chouchou de Zizou cet été !

Dans : PSG, Mercato, Liga, Ligue 1.

Ce mardi soir, le PSG affronte le Real Madrid en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Mais au-delà de cette affiche, les noms des deux équipes risquent d’être de nouveau associés lors des prochains mois. C’est en tout cas ce qu’affirme Diario Gol, qui explique que les dirigeants parisiens ont fait de Casemiro leur priorité estivale. Il faut dire qu’un renfort sera nécessaire à ce poste de sentinelle, Thiago Motta étant en fin de contrat et Lassana Diarra n’ayant signé qu’un an et demi dans la capitale cet hiver.

Le Brésilien du Real Madrid serait donc la priorité d’Antero Henrique, qui a croisé la route du joueur au FC Porto il y a quelques années. Selon le média espagnol, le PSG est prêt à tout pour s’offrir le patron du milieu de terrain au Real. En effet, Julian Draxler pourrait ainsi être « sacrifié », malgré la belle cote de l’Allemand au sein du vestiaire parisien. Reste qu’arracher Casemiro au Real Madrid ressemble à une mission impossible, Zinedine Zidane en ayant fait son homme de base depuis sa prise de fonctions il y a deux ans. Mais pour « rêver plus grand », le PSG devra forcément s’attacher les services d’un milieu défensif de ce niveau pour l’après-Motta…